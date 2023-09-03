يودع ليفربول اليوم.. إعلامي سعودي: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

كشف الإعلامي السعودي عبد الله خوقير، عن مفاجأة مثيرة للجدل بشأن إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة خلال الصيف الحالي.

وقال عبد الله خوقير في تصريحات لقناة الرياضية السعودية:" عندي خبر من مصر من محافظة الغربية، محمد صلاح سيودع ليفربول اليوم الأحد، ثم يصل الإثنين رفقة سيرجيو راموس إلى مدينة جدة للانضمام إلى الاتحاد".

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، نفى مؤخرا إمكانية رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: "موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.