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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

صلاح و كلوب
صلاح و كلوب

أفادت صحيفة ميرور البريطانية، بأن المدير الفني الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب، وافق على رحيل النجم المصري محمد صلاح، مع استسلامه للضغوط القادمة من عروض سعودية ضخمة. ومع ذلك، يُشترط أن يبدأ الرحيل اعتبارًا من الموسم 2024-2025.

 

 

صفقة انتقال محمد صلاح أمر حتمي في 2024

وتشير الصحيفة إلى أن انتقال محمد صلاح أصبح أمرًا حتميًا في عام 2024، حيث يدرك يورجن كلوب صعوبة استمرار النجم المصري في صفوف ليفربول.

 

كلوب لا يزال متمسكًا بالأمل في البقاء هذا الموسم

وعلى الرغم من هذا القرار المحتمل، يبدو أن كلوب لا يزال متمسكًا بأمل استمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ويتحمل رحيله في العام القادم لخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.

 

وأضافت الصحيفة، أن هناك عائقا وحيدا يعرقل رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي، حيث يرغب يورجن كلوب في أن يتمسك ملاك النادي بالحفاظ على النجم المصري، وذلك لأنه حال انتقاله لصفوف اتحاد جدة، لن يستطيع الريدز ضم بديل له قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
 

دومينيك سوبوسلاي يؤكد رغبة صلاح في البقاء

خلال تصريحاته بعد مباراة ليفربول مع أستون فيلا، أكد لاعب ليفربول الجديد دومينيك سوبوسلاي أن محمد صلاح أخبره برغبته في البقاء في النادي وأنه سعيد بالبقاء.

 

وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.


وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

 

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188هدفا في مسيرته مع ليفربول.

الصعوبات المالية والتحديات المستقبلية

تأتي هذه التطورات في ظل التحديات المالية التي تواجه نادي ليفربول والتي تضاف إلى غرامات سابقة تم فرضها على النادي بسبب قضايا مماثلة، مما يجعل وضعه المالي أكثر تعقيدًا.

 

وكان فريق ليفربول قد اختتم صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني.

 

 

رغم التحديات المالية وعروض الانتقال الكبيرة، يظل مستقبل محمد صلاح موضوعًا للتوقعات والتكهنات. سنواصل متابعة المزيد من التفاصيل حول مستقبل صلاح وتطورات الأمور مع ليفربول.

 

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