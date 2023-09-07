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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في الجيزة، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص على طريق منشأة القناطر شمال الجيزة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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إصابة 8 في حادث ميكروباص بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم على الطريق بمنشأة القناطر ووقوع مصابين، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث ميكروباص بسبب عطل في الإطار الأمامي له، مما نتج عنه وقوع الحادث وإصابة 8 أشخاص جراء الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.

تم التحفظ على سائق السيارة بمعرفة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة مديرية امن الجيزة ميكروباص منشأة القناطر تصادم

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