كانت قاعدة في البلكونة.. سقوط طالبة من الرابع بـ الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها في الجيزة، جراء سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها في منطقة العجوزة، عقب صدرو تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

سقوط طالبة من البلكونة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بسقوط طالبة من عقار بمنطقة العجوزة ووفاتها في الحال، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان فتاة في العقد الثاني من العمر، ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة في الجسد.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفية طالبة 18سنة، وبسؤال والدتها ربة منزل، أفادت أنه أثناء جلوسها معها في الشرفة، فوجئت بانزلاقها من سور الشرفة وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجيزة سقوط الطالبة من الطابق الرابع أثر انزلاقها من سور شرفة منزلها أثناء جلوسها مع والدتها في الشرفة بمحل سكنهم في العجوزة.