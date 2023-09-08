اذا كنتي تودين تقديم صنف جديد ومشبع لضيوفك أو اولادك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس المحشيه باللحمة المفرومة:

المقادير

نصف كيلو بطاطس بحشو صغيرة الحجم

ربع كيلو لحم مفروم

بصله

ثوم

ملح

فلفل اسود

بهارات

زيت للقلي

جوزه الطيب

حبهان

كوب من عصير الطماطم

قرن فلفل رومي حامي حسب الرغبة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومه:

1- نقوم بتعصيج اللحمة عن طريق احضار طاسة، و ضعي فيها القليل من الزيت أو السمن حسب الرغبه.

2- يوضع البصل المفروم والثوم والفلفل الرومي المقطع الى قطع صغيرة .

3- ننتظر حتى يتغير لون البصل بعدها نقوم باضافة اللحمه، ويضاف لها الملح والفلفل الاسود والبهارات والحبهان وجوزة الطيب، ونتركها حتى تنزل سوائلها و تتشربه جيدا.

4- نقوم بتقشير البطاطس وتطويرها دون ان تحدث فيها فتحات او ثقوب من الاسفل ولا ترمي فارغ التقوير.

5- في طاسه متوسط الحجم ضعي الزيت، نقوم بتحمير البطاطس نصف تحميرة حتى يتغير لونها فقط.

6- نقوم بحشو البطاطس باللحمه المعصجه بعد تصفيتها تماما من الزيت.

7- نحضر الصينيه ونضع فيها فارغ التقوير ونضع عليها قليل من الملح والفلفل الأسود وملعقة من اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا .

8- تفرد في الصينية ثم نقوم برص حبات البطاطس المحشية.

9- نضع كوب من عصير الطماطم على البطاطس ونضعها على النار لمدة ثلاث دقائق .

10- نضيف ربع كوب من الماء ونضبط درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية، ثم نضع صينية البطاطس باللحمة المفرومة حتى تنضج جيدا ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.