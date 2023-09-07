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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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5 ساعات تحبس الأنفاس| جديد صفقة محمد صلاح والاتحاد قبل إغلاق الميركاتو السعودي.. نجوم على الرادار

صور ارشيفية
صور ارشيفية

فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي هذا الموسم تشهد حالة من التوتر والترقب في اليوم الأخير قبل إغلاق الميركاتو، حيث تمت صفقات مهمة وقياسية، ويبقى الباب مفتوحًا للانتقالات الأخيرة.

 

وينتهي "الميركاتو السعودي" مع نهاية اليوم الخميس 7 سبتمبر، في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق كرة القدم بفارغ الصبر ما سيحمله آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 من مفاجآت وانتقالات مثيرة.

 

محمد صلاح: الأمل الأخير للاتحاد السعودي

ما زال مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، محل اهتمام الاتحاد السعودي، على الرغم من رفض اللاعب عروضًا سابقة من الدوري السعودي. قد يكون اليوم هو الفرصة الأخيرة للاتحاد لإقناع صلاح بالانتقال.

 

هوغو لوريس: بديله جاهز للدوري السعودي

الحارس الفرنسي هوغو لوريس، قائد توتنهام السابق، يبحث عن فرصة في الدوري السعودي بعد فشله في الانتقال إلى أندية أوروبية. الدوري السعودي يُعد الخيار الأخير للوريس لتأمين مستقبله الرياضي. وزعمت تقارير في مايو الماضي أنه تم الاتصال به من إحدى الأندية السعودية لاقتراح عرض من شأنه أن يضاعف راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ثلاث مرات.

 

دوني فان دي بيك ونيكولاس بيبي: الرحيل المحتمل

فشل الهولندي دوني فان دي بيك في الانتقال إلى أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات، وقد يكون الدوري السعودي خيارًا آخر. بالإضافة إلى الإيفواري نيكولاس بيبي الذي فشل في التعاقد مع فريق بشكتاش التركي.

 

فيراتي وبوغبا: بدائل محتملة

يُرتقب أن يكون الفرنسي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، في قائمة الانتقالات المحتملة إلى الدوري السعودي بعد فقدانه مكانته في فريقه. كما يُراقب الفرنسي بول بوغبا الذي يرغب فريق يوفنتوس في التخلص منه، بعدما لعب 10 مرات فقط منذ عودته إلى النادي في الصيف الماضي.

 

ديماري غراي: انضمام إلى الاتفاق

صفقة أخرى تُتوقع أن تُكمل في اليوم الأخير هي انضمام ديماري غراي إلى نادي الاتفاق بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.

 

نجوم آخرين على رادار الأندية السعودية

بالإضافة إلى ذلك، يُراقب الدوري السعودي مدافع وست هام نايف أكرد وقائد نيوكاسل جمال لاسيليس، ومن المحتمل أن يكونوا هدفًا للأندية السعودية قبل إغلاق النافذة الصيفية للانتقالات.

 

بهذه الأخبار الحماسية والتوتر، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر ما سيحمله اليوم الأخير من مفاجآت وانتقالات مثيرة في الدوري السعودي لعام 2023.

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