انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ساعات معدودة وينتهي الجدل حول انتقال محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي، لأن سوق الانتقالات الصيفية بالمملكة العربية السعودية سوف يغلق مع نهاية اليوم.

محمد صلاح

ليفربول يرفض بيع محمد صلاح

ووفقًأ لموقع "ليفربول إيكو"، فإن نادي ليفربول رفض العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من نادي اتحاد جدة السعودية، لبيع محمد صلاح قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأوضح التقرير، أن عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح، من ليفربول كان الأكبر في تاريخ كرة القدم في حال إتمام الصفقة.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

وكانت بعض التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة قدم عرضًا لناددي ليفربول الإنجليزي، بقيمة 215 مليون إسترليني، لشراء محمد صلاح.

ويستمر نادي ليفربول في رفض بيع محمد صلاح، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، رغم العروض الخيالية التي قدمها النمور.

موعد غلق موسم الانتقالات بالسعودية

ويغلق باب سوق الانتقالات الصيفي في السعودية بنهاية اليوم، ولم يحسم اتحاد جدة صفقة الجناح الجديد في ظل تعثر التعاقد مع محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الثامن من سبتمبر الجاري، في القاهرة، وذلك بختام مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

محمد صلاح

سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة إثيوبيا

أكد مصر مقرب من المدير الفني لمنتخب مصر أن سبب استبعاد محمد صلاح ليس أنه بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا أن محمد صلاح يتواجد داخل نادية ليفربول الانجليزي.

وأوضح أن السبب الحقيقي هو إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا، على أن يصل نجم ليفربول للمعسكر يوم 9 سبتمبر الجاري للمشاركة أمام تونس في المباراة الودية المحدد لها يوم 12 من نفس الشهر.

تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا

ضمن المنتخب التأهل كأول المجموعة إلى أمم أفريقيا 2024، ويرتبط اسم محمد صلاح، بالانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي، قبل غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي يوم 7 سبتمبر الجاري لعام 2023.