ماذا يحدث عندما لا تشرب كمية كافية من الماء؟

يتسبب عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يجعل الإنسان مريضًا جدًا.

الجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى الدوخة والانهيار وإذا ظهرت عليك أي علامات للجفاف، اشرب بعض الماء على الفور واطلب المشورة الطبية إذا كنت لا تزال لا تشعر بالتحسن.

يكون كبار السن أكثر عرضة لخطر الجفاف لأنهم بطبيعة الحال يشعرون بقدر أقل من العطش وقد لا تعمل كليتهم بشكل جيد لذا من المهم تناول الكثير من الماء.

نقص الماء يسبب مشاكل الذاكرة، وتناول بعض الأدوية مثل مدرات البول والملينات، وعدم القدرة على التحرك لإحضار مشروب، كلها عوامل تزيد من صعوبة الحفاظ على رطوبة الجسم.

بالنسبة لكبار السن، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الإمساك ، وتراجع الذاكرة، وعدم القدرة على العمل بشكل جيد، والتعرض للسقوط ، والإصابة بالسكتة الدماغية .

هذه هي العلامات التي تشير إلى حاجتك لشرب المزيد من الماء:

البول الداكن

دوار خفيف

التعب

التهيج

الشعور بالعطش

فقدان الشهية

إغماء