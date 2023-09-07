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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو يتضمن الادعاء بقيام سائق بالسير برعونة بالقاهرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة بالقاهرة.


وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر؛ وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.


وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور، واحدى السيدات بدائرة القسم، حول أولوية المرور، وتبين قيام كلٍ منهما بالانصراف دون حدوث ثمة تداعيات.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بقيامه بالواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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