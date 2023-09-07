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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام منزل حمدي قنديل.. أول ظهور لنجلاء فتحي| شاهد

صدى البلد

ظهرت الفنانة نجلاء فتحي امام 
لوحة "عاش هنا" من منزل الكاتب الكبير حمدى قنديل والتي وضعتها وزارة الثقافة بدلا اللوحة المفقودة.


وكانت قد شهد الأيام القليلة الماضية استغاثة، من الفنانة نجلاء فتحي، وذلك بعد قيام لصوص بسرقة لوحة اسم زوجها الكاتب الكبير الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

وعلى الفور تحركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ووجهت بتركيب اللوحة، وقالت الوزيرة إن هذا البلاغ لم يكن الأول، وأن تلك اللوحات نحاسية.


وكشفت خلال قناة الحدث اليوم، أن هناك 80 لوحة على تعرضت لـ السرقة، وتم تركيب واحدة غيرها، وأن هناك تفكير في تغيير نوع اللوحة بدلا من النحاس لنوع آخر حتى لا تسرق.

نجلاء فتحي تستغيث والوزيرة تستجيب في الحال.. تعرف على القصة

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي


وأوضحت أن الفنانة نجلاء فتحي، تواصلت معها، وأن تلك المشكلة تم حلها على الفور.

 

وفي نفس السياق علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

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IMG-20230907-WA0054
الراحل حمدي قنديل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفنانة نجلاء فتحى الفنانة نجلاء

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