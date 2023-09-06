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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء فتحي تستغيث والوزيرة تستجيب في الحال.. تعرف على القصة

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي

شهد الأيام القليلة الماضية استغاثة، من الفنانة نجلاء فتحي، وذلك بعد قيام لصوص بسرقة لوحة اسم زوجها الكاتب الكبير الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

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نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وعلى الفور تحركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ووجهت بتركيب اللوحة، وقالت الوزيرة إن هذا البلاغ لم يكن الأول، وأن تلك اللوحات نحاسية.


وكشفت خلال قناة الحدث اليوم، أن هناك 80 لوحة على تعرضت لـ السرقة، وتم تركيب واحدة غيرها، وأن هناك تفكير في تغيير نوع اللوحة بدلا من النحاس لنوع آخر حتى لا تسرق.


وأوضحت أن الفنانة نجلاء فتحي، تواصلت معها، وأن تلك المشكلة تم حلها على الفور.

 

وفي نفس السياق علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

وقال محمد أبو سعدة: "لوحات هنا عاش تتعرض للسرقة بشكل متكرر ""ندعو المسئولين عن العقارات التي عاش فيها نجوم وشخصيات بارزة بالتعاون معنا للحفاظ على لوحات هنا عاش".

 

وعن تطوير المناطق التراثية، قال محمد أبو سعدة: "الدولة المصرية حريصة على تراثها وهناك جهات معنية بالتراث العمراني، ولم نرصد أي مقبرة مسجلة لدينا كجهاز تنسيق حضاري تم إزالتها".

 

ولفت محمد أبو سعدة إلى أن هناك بعض المقابر لشخصيات يكون لها قدر أدبي وفني لكنها غير مسجلة كمقبرة ذات طابع معماري متميز".

 

وتابع محمد أبو سعدة: "لدينا لجان من المعماريين والأثريين والمتخصصين التي تحدد معايير تسجيل المقابر التراثية".


 

الفنانة نجلاء فتحى نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الثقافة نجلاء فتحي

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