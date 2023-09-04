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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي

أطلقت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي صرخة استغاثة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد أن سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

وأرسلت الفنانة الكبيرة طلباً إلى وزيرة الثقافة للإسراع بتركيب لوحة جديدة مكانها تحمل اسم الراحل حمدي قنديل.

 

اختفاء نجلاء فتحي عن الأضواء 

يُذكر أن الفنانة نجلاء فتحي احتجبت منذ فترة عن الأضواء ولم تعد تتواصل مع أي وسيلة إعلامية، بسبب مرورها بأزمة صحية شديدة سافرت على أثرها إلى لندن لتلقي العلاج، قبل أن يرحل زوجها الإعلامي الشهير حمدي قنديل، وتختفي بعدها تماماً عن الأنظار.

 

برنامج عن حياة نجلاء فتحي


كشف الناقد الكبير طارق الشناوي العديد من الاسرار لأول مرة عن الفنانة القديرة نجلاء فتحي،  حيث تعد واحدة من أبرز النجمات في تاريخ السينما المصرية.

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصه لصدي البلد : انه كان بصدد تقديم برنامج منذ أكثر من 10 سنوات ، يرصد فيه قصة حياة الفنانة نجلاء فتحي ، ويبلغ عدد حلقاته 30 حلقه، ومن إخراج علي بدرخان .

واستكمل طارق الشناوي حديثه : انه كان سيقوم بإعداد البرنامج ومحاورة نجلاء فتحي التي كانت ستقوم بإنتاج هذا البرنامج، إلا أن المشروع توقف فجأة، بعدما فطر الحماس لديها .

ويضيف : نجلاء فتحي عرض عليها تقديم عدد كبير من الأعمال المسرحية ولكنها لم توافق، فقد شعرت أن جيناتها الإبداعية لا تتوافق مع طبيعة المسرح، والأمر ذاته في الدراما ، فقدت قدمت عدد قليل من الاعمال ومنهم عمل لم يكتمل.

وعن أهم الأعمال التي قدمتها نجلاء فتحي من وجهة نظره يتابع طارق الشناوي قائلا : هناك عدد من الأعمال مثل أحلام هند وكامليا وصابرين وعفوا أيها القانون وسوبر ماركت.

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نجلاء فتحي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حمدي قنديل ا

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