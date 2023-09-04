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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفي كامل عن منع الفنانة سارة زكريا من الغناء:إعتذارها مرفوض

صدى البلد

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل تداولتها وسائل الإعلام حول فيديو للفنانة اللبنانية سارة زكريا، الذي تضمن استخدامها للغة وعبارات غير لائقة وغير مناسبة للجمهور المصري. وأكد أنه تم استدعاء الفنانة سارة زكريا، وأنها أبدت نيتها للإعتذار عن الكلمات التي قالتها في الفيديو.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الاعتذار الذي تقدمت به الفنانة تم رفضه، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها تشمل منعها من الغناء في مصر نهائيًا. وشدد على أن هذا النوع من الأداء غير مقبول ولا يتناسب مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية احترام الفنانين للجمهور وتقديم أداء فني محترف ولائق يرضي محبي الموسيقى.

وأوضح أن انضباط الفن المصري يبدأ من نقابة المهن الموسيقيين، وأن النقابة ستواجه بحزم أي فنان يتجاوز الخطوط الحمراء ويخرج عن السياق الفني المقبول.

 

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مصطفي كامل عن منع الفنانة سارة زكريا من الغناء:إعتذارها مرفوض

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