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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتمنعت من الغناء .. مصطفى كامل يكشف نتيجة التحقيق مع سارة زكريا

سارة زكريا
سارة زكريا

كشف  مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نتيجه التحقيق مع المطربة سارة زكريا بعد توجيهها ألفاظًا غير لائقة ضد الجمهور المصري بحفلها الأخير بالساحل الشمالي.

ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة الزكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على فيسبوك، وقالت سارة: أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي،  الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى.

ورد مصطفي كامل علي الفيديو قائلا :" بناءًا على ما ورد بالفيديوهات من أفعال وأقوال خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافا أخلاقيا لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية، منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر.

سارة زكريا تصل نقابة الموسيقيين للتحقيق معها بعد تجاوزها في الساحل الشمالي

وصلت المطربة سارة زكريا منذ قليل، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها، بعد تجاوزها في احدى حفلاتها في الساحل الشمالي .

إيقاف سارة زكريا:

تعرضت المطربة سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: «قرارات النقابة العامة .. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم ٩/٣ وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه .. واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق .. وايقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة».

 

أزمة سارة زكريا
تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة “أغنية تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

وظهرت في الفيديو سارة زكريا، وهي تقول للجمهور المتواجد في حفلها “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الجمهور.

 

عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة 
 

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال، أغنيته الجديدة “يابيبي” التي يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.

سارة الزكريا مصطفى كامل

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