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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

محمد عشوب
محمد عشوب

حل الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة. 

ورفض محمد عشوب ما جاء على لسان الفنانة نجلاء فتحي فى أحدي التسريبات الصوتية التى تحدثت فيها عن الفنان عادل إمام .

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وقال محمد عشوب : قرات ما كتب عن هذا التسريب الصوتي ، ولست مع هذا الكلام ورغم احترامي لـ نجلاء فتحي ، لان عادل إمام رمز من رموز الفن المصري ، ومصيحش نتكلم عليه ، فلو ليا راي مناقض لزميل لا يتم الحديث فيه بهذا الشكل . 

واضاف الماكيير السينمائي الشهير محمد عشوب : نجلاء فتحي أكبر من هذا الكلام ، فهي نجمة عظيمة وصاحبة تاريخ كبير ، وإعتزلت بكل شياكة ، فلا داعي لهذا الامر .

واستكمل محمد عشوب : عادل إمام لايرد او يلتفت الى أي هجوم عليه سواء ما حدث مع الفنانة نجلاء فتحي أو الفنانة مريم فخر الدين ، فهو بعيد كل البعد عن كل هذا الأمر .

 

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