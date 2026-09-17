إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيس مدرسة خاصة وسيارة نقل بطريق الزوك الشرقية بسوهاج

أصيب 9 أشخاص، بينهم 7 طلاب، في حادث تصادم وقع بين أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة وسيارة نقل، بطريق الزوك الشرقية بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مدارس وسيارة نقل بطريق الزوك الشرقية بدائرة مركز المنشاة، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى الجامعي الجديد، فيما تم نقل 4 آخرين إلى مستشفى المنشاة العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبالفحص، تبين أن من بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي، أ. س. م، 28 سنة، سائق السيارة النقل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وم. أ. ع، 20 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه.

كما أسفر الحادث عن إصابة م. ع. ح، 13 سنة، بجروح متفرقة بالوجه، ووفاء ف. م، 35 سنة، مشرفة بالمدرسة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، بالإضافة إلى كرياكوس ب. ج، 9 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم التعامل مع المصابين داخل المستشفيات، حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية وتحديد مدى الإصابات التي لحقت بهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتم رفع آثاره من الطريق وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.