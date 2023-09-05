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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،  على استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

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وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نتلقى بلاغات كثيرة بسرقة لوحات عاش هنا لأن اللوحات نحاسية ".

 

 وأضافت نيفين الكيلاني :"  نجلاء فتحي تواصلت معي للإبلاغ عن الأمر وتم حل المشكلة وتم وضع لوحة جديدة باسم الكاتب الكبير حمدي قنديل".

 

ويذكر أن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي أرسلت  طلباً إلى وزيرة الثقافة للإسراع بتركيب لوحة جديدة مكانها تحمل اسم الراحل حمدي قنديل.

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