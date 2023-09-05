وزيرة الثقافة: فرع جديد بجائزة المبدع الصغير للأطفال المصريين بالخارج

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء ، بدورتها الثالثة 2023.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تم تكريم الفائزين بجائزة المبدع الصغير في مجالات الفنون والآداب والابتكار العلمي ".

وأضافت نيفين الكيلاني :" تم الإعلان عن افتتاح فرع جديد في جائزة المبدع الصغير خاص بالأطفال المتواجدين خارج مصر كي كيون هناك صلة بينهم وبين الوطن الأم ".

وتابعت نيفين الكيلاني :" لأول مرة تم تكريم 3 أطفال تولى مركز تنمية المواهب تدريبيهم حتى وصلوا لمسابقات عالمية ".

واكملت نيفين الكيلاني:" لاحظنا صغر سن الأطفال المبدعين المشاركين في جائزة المبدع الصغر وراينا طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بتتب شعر ".