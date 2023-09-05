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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتعيين تامر عبدالمنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية

وزيرة الثقافة نيفين
وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وتامر عبد المنعم

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صباح اليوم قرارا بتعين الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشغل الفنان تامر عبد المنعم عدة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منذ تعيينه بها في عام 2005 حيث تولى  إدارة قصر ثقافة السينما كما شغل منصب مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس تحرير مجلة أبيض وأسود التي كان قد أنشأها في فبراير 2008.

كما شغل الفنان تامر عبدالمنعم منصب المدير التنفيذي لسينما الشعب بمكتب وزير الثقافة الذي أطلقته الوزارة في مايو 2022 وحقق إيرادات ضخمة للوزارة علما بان تذاكره فئتي 20 و40 جنيه.

كما شغل منصب مدير عام الثقافة السينمائية منذ اكتوبر 2021 إلى الآن هذا فضلا عن تعيينه عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بقرار وزير الصناعة منذ ديسمبر 2021 حتي الآن.

وسبق له شغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية عام 2010.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم من مواليد القاهرة في 18 أكتوبر 1976 وقد تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1999 حيث تتلمذ علي يد أستاذه وحيد حامد لمدة أربعة سنوات وله عدة أفلام ككاتب أبرزها فيلم أمير الظلام 2001 وفيلم المشخصاتي2 2016 وفيلم الشنطة 2021 ومسلسل أغلي من حياتي 2010 ومسلسل المرافعة 2014 ومسلسل الضاهر 2019.

كما أنه له العديد من المقالات حيث كان له بوكس يومي باليوم السابع ومقال أسبوعي بالأهرام المسائي وجريدة 24 وقدم برنامجي 90 دقيقة للمحور وبرنامج العاصمة علي قناة العاصمة، كما صدر له كتابين الأول مذكرات فلول 2018 والثاني مسرحية جمعة سبت حد 2023.

من ناحية أخري تضم الادارة المركزية للشئون الفنية ستة إدارات عامة هم :- الإدارة العامة للثقافة السينمائية والإدارة العامة للمسرح والإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للفنون التشكيلية والإدارة العامة للمهرجانات ومسرح السامر الذي إفتتحته معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني منذ شهرين بعد أن كان متوقفا لمدة ثلاثين عاما.

وتعد الإدارة المركزية للشئون الفنية بمثابة دينامو الأنشطة الفنية المختلفة بالثقافة الجماهيرية.

الإدارة المركزية للشئون الفنية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان تامر عبد المنعم الفنان تامر عبدالمنعم تامر عبد المنعم تامر عبدالمنعم

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