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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجلاء فتحي تستغيث بوزيرة الثقافة.. وحفل ياسين التهامي بمحكى القلعة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن نجلاء فتحي و إسماعيل فرغلي :

 

 ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير


قال الفنان إسماعيل فرغلي إنه اكتشف إصابته بورم في الأحبال الصوتية وقت تصويره مسلسل مكتوب عليا مع الفنان أكرم حسني.


نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة


أطلقت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي صرخة استغاثة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد أن سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الكبير حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.
 

انزل في الساحة.. مصطفى كامل يكرم وليد توفيق بنقابة المهن الموسيقية


تسلم الفنان وليد توفيق، درع تكريمه من الفنان مصطفى كامل، النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، وسط أجواء الفرح والبهجة.
 

 

نقابة المهن السينمائية تصدر قرارات جديدة بشأن الأجور وساعات العمل


أصدرت نقابة المهن السينمائية عددًا من القرارات لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب  تحديد الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.
 

 

أشرف زكى وإيهاب فهمى فى حفل ياسين التهامى بمهرجان القلعة.. صور
 

حرص الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان إيهاب فهمى على حضور حفل الشيخ ياسين التهامي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء ال 31.

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