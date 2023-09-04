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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

اسماعيل فرغلي
اسماعيل فرغلي

قال الفنان إسماعيل فرغلي إنه اكتشف إصابته بورم في الأحبال الصوتية وقت تصويره مسلسل مكتوب عليا مع الفنان أكرم حسني.

وأوضح إسماعيل فرغلي في تصريحات تلفزيونية، أنه شعر بتعب فذهب للمستشفى فأخبره الطبيب أن صحته جيدة، ولكن يوجد "حباية" موجودة على الأحبال الصوتية، وبعد عمل أشعة على الغدة أخبروه بأنه ورم ولابد أن يتم إزالته.

وقال الفنان المصري، "قالوا في وشي ورم ولازم يتشال"، وأضاف أنه أخبر الطبيب أنه يصور في مسلسل في تلك الفترة، فقال له صحتك أم المسلسل، بعدها تقابل مع طبيب أخر، فاقترح عليه أن ينتهي من تصوير المسلسل ثم يقضي إجازة العيد مع أسرته وبعدها يأتي لعمل الجراحة.

وأكد إسماعيل فرغلي أنه عاش فترة صعبة لأن الورم كان كبيراً وموجوداً على الأحبال الصوتية وكان معرضاً لأن يفقد القدرة على الكلام نهائيا، وأوضح أنه طلب من زوجته أن تتركه وحده وأخذ يناجي المولى عز وجل رغم خجله بأن يطلب شيئاً آخر بعد أن أكرمه الله وبدأ يحقق شهرة.

وقال الفنان القدير إنه بعد إجراء الجراحة ظل لمدة أسبوع لا يتحدث وكان يخشى أن يتحدث لا يخرج صوته، ولكن جاءه الفرج بعدها فعلم أن الورم كان حميداً.

زوجة إسماعيل فرغلي

وأشاد الفنان إسماعيل فرغلي بزوجته، وقال إنهم يعيشون معا منذ 26 عاما، موضحا أنها رزق الله له، لأنها تحملت معه الكثير فهي عاشت معه بالجنيه قبل الألف جنيه، وقال إنها لم تتذمر طوال حياتهم معا أو تطلب الطلاق، ولكن في إحدى المرات وبسبب ظروفهم الصعبة قالت له "أنا قلبي وجعني من قلة الفلوس" مشيرا إلى أن هذه الكلمة أثرت فيه بشكل كبير.

إسماعيل فرغلي

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