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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

جدل بجلسة الحوار الوطني بسبب المهرجانات.. راجح داود: الصحافة والإعلام من اخترعت مسماهم.. وائل الفشني: عاوزين نرتقي بالذوق العام وسايبين عيالنا تسمعها.. عمرو مصطفى: مزيكتها بتلعب على العقل

الحوار الوطني
الحوار الوطني
  • وائل الفشني: نحتاج لإنشاء أوبرا مصرية تكون معنية بالفن المصري
  •  عمرو مصطفى: عمري ماهاجمت المهرجانات ومزيكتها بتلعب على العقل  
  •  راجح داود: احنا بنعيش تناقض.. كمثقفين ننتقد هذه النوعية من الموسيقى وفي أفراحنا بنجيبهم

     

شهدت جلسة الصناعات الموسيقية بالحوار الوطني، جدلا موسعا بين الفنانين الموسيقيين المشاركين في الجلسة، بدأها المغني وائل الفشني "موسيقى المهرجانات خطر كبير .. احنا عاوزين ترقى بالذوق العام وسايبين عيالنا تسمع المهرجانات .. أنا خايف على عيالي"

وأضاف الفشني قائلا: "الموسيقى والفن الحقيقي هو اللي هيربي الأجيال تربية حقيقية"، وأضاف، قائلا: " المهرجانات أمر واقع وأصبح لدينا جميعهم التزام تجاههم ، بدأه الفنان مصطفى كامل بإنشاء شعبة لهم داخل النقابة".

وتابع: يجب علينا تقويم هؤلاء العاملين بالمهرجانات، وكل إنسان فيهم يحاسب على قوله نصا ويكون ملتزم بإطار معين، وهذا دورنا". وطالب الهلباوي بالنظر في إنشاء أوبرا مصرية تكون معنية بالفن المصري.

وعلق الموسيقار راجح داودو، قائلا، إن موسيقى المهرجانات مسمى اخترعه الصحافة والإعلام وليس له أساس، سوى أنه مصطلح يعبر عن الدوشة والازعاج.

وأضاف، قائلا: "موسيقى المهرجانات هي تعبير عن مجموعة من الأوضاع المتردية في المجتمع المصري، زي طرح البحر لما بيرمي كله مخلفاته على الشاطئ".

واستنكر الموسيقار راجع دواود التناقض الذي يعيشه المصريين تجاه المهرجانات، " احنا كمثقفين ننتقد هذه النوعية من الموسيقى وفي افراحنا وافراح ولادنا بنجيبهم وفي حفلات الجامعة والشواطئ بنلاقي نجوم هذا الفن هما نجوم هذا المجتمع .. احنا بنعيش تناقض، المشكلة مش عندهم ، المشكلة عندنا".

وتابع قائلا: "فيه أمراض في المجتمع أو اتعالجت في أمراض كتيرة هتخف لوحدها".

وعقب الملحن والفنان عمرو مصطفى قائلا: " عمري ما هاجمت المهرجانات، وخلونا نسأل المهرجانات نجحت ليه؟".

وتابع قائلا: " السبب الأساسي في نجاح المهرجانات إنه تم عملها  بموسيقى منتظمة تتحكم في العقل، عندنا مشكلة في الموسيقيين ومهندسين الصوت، هناك نوع من الموسيقى يتم برمجهتها على اللعب على مشاعر الناس وعقولهم وغالبية المهرجانات تنتهج هذه الطريقة".

وعلق الفنان أحمد ابراهيم قائلا: "أغاني المهرجانات مش حاجة جديدة طول عمرها موجودة بمسميات أخرى،  الوقت الحالي نتاج استخدام التكنولوجيا".

وتابع: " أغاني المهرجانات موجودة من ١٠٠ سنة ولكنها مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية للدول .. فالموجودة حاليا تعبر عن أوضاعنا سياسيا واقتصاديا".
 

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