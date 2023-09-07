تفاصيل لأول مرة.. ترامب يكشف السبب الحقيقي لاندلاع حرب أوكرانيا

ادعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الصراع المستمر في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لولا “تزوير” الانتخابات الأمريكية لعام 2020 ولم يحل جو بايدن محله وتولى منصبه.

وفي مقابلة مع المذيع الإذاعي الأمريكي هيو هيويت، أصر ترامب على أن روسيا لم تكن لتشن عمليتها العسكرية في أوكرانيا لو كان لا يزال في البيت الأبيض.

وقال ترامب: “ما يحدث في أوكرانيا أمر محزن للغاية.. بوتين لم يكن ليفعل ذلك أبدًا لو لم يتم تزوير الانتخابات، انتخاباتنا. لقد تم تزويرها وسرقتها… إذا لم يتم تزوير تلك الانتخابات، ولو كنت رئيسًا، لكان لديك الآن ملايين الأشخاص الذين أحياء وماتوا”.

ومضى الرئيس الأمريكي السابق، في الزعم أنه لو كان لا يزال رئيسًا، لما تم الحديث عن تايوان أبدًا في الوقت الحالي، وأنه حافظ على اتصال وثيق مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج، على الرغم من أنهما كانا لا يقتربا منه.

كما انتقد سياسات جو بايدن، الذي وصفه بأنه “الرئيس الأكثر فسادا وعدم كفاءة”، وحذر من أن قيادته يمكن أن تقود العالم إلى حرب نووية ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.