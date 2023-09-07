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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على وجه السرعة.. ألمانيا تعلن حاجتها إلى المزيد من المهاجرين

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى تسريع تدفق العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأصر شولتس، على أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لا يمكنه البقاء دون تدفق مستمر من القوى العاملة الأجنبية، في حين قدم برنامج “تحديث” معقد على مستوى البلاد أطلق عليه اسم “ميثاق ألمانيا”.

وقال شولتس خلال كلمته إن “أي شخص يدعي أننا نستطيع العيش بشكل كامل بدون عمال من الخارج لم يتحدث قط إلى صاحب شركة متوسطة الحجم أو إلى مشغل مستشفى”، مضيفًا أن “حوالي 13 مليون عامل في ألمانيا سيتقاعدون بحلول منتصف العقد المقبل”.

كما دعا المستشار الألماني، السلطات الفيدرالية والإقليمية إلى تقليل العقبات البيروقراطية أمام الوافدين الجدد المحتملين.

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وحث شولتس، الجميع على الالتزام بالقانون الذي تم اعتماده مؤخرا بشأن هجرة القوى العاملة الماهرة “حتى لا يضطر الممرضون من جورجيا ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات من الهند إلى الانتظار أشهر للحصول على تأشيرة أو تصريح عمل”.

كما أخبر شولتس المشرعين أن حكومته حققت بعض “التقدم المهم” في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المستشار الألماني شولتس المانيا الاتحاد الأوروبي

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