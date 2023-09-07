ألمانيا تعتقل سوريين أحدهما متهم بارتكاب جرائم حرب

ألقي القبض على رجلين سوريين في ألمانيا للاشتباه في انتمائهما إلى جماعات متطرفة، ويشتبه في تورط أحدهما في هجوم عام 2013 في شرق سوريا قتل فيه أكثر من 60 مقاتلاً شيعيًا ومدنيًا، حسبما أعلن ممثلو الادعاء يوم الخميس.

وبحسب الأسوشيتد برس، قال مكتب المدعي العام الاتحادي إن المشتبه بهما، تم القبض عليهما يوم الأربعاء. وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية – لواء جند الرحمن، وهي جماعة متمردة مسلحة قال ممثلو الادعاء إن أحد المتهمين شكلها في فبراير 2013 وقادها.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، فإن المتهم بتشكيل الجماعة المسلحة متهم أيضًا بارتكاب جرائم حرب عن طريق التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم داعش.

تتعلق اتهامات جرائم الحرب بهجوم وقع في يونيو 2013 على حطلة، في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 60 من السكان الشيعة. وفي ذلك الوقت، سلط الهجوم الضوء على الطبيعة الطائفية المتزايدة للحرب الأهلية في سوريا. وقال ممثلو الادعاء إن الهجوم تم تنفيذه بشكل مشترك من قبل لواء جند الرحمن وجماعات جهادية أخرى.

قال ممثلو الادعاء في بيان إن الناجين من الهجوم أُجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى في سوريا أو إلى الخارج عن طريق إثارة المخاوف من الموت عمداً – وأيضاً عن طريق الحرق والنهب. "هذا التهجير القسري يعني نهاية الوجود الشيعي في حطلة".

أمر قاض يوم الأربعاء باحتجاز المشتبه بهما على ذمة لائحة اتهام محتملة.

إن تطبيق ألمانيا لقاعدة "الولاية القضائية العالمية"، التي تسمح بمحاكمة الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، أدى في العام الماضي إلى أول إدانة لمسؤول سوري كبير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي فبراير، أدانت محكمة ألمانية رجلاً فلسطينياً من سوريا بارتكاب جريمة حرب والقتل لإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين ينتظرون الطعام في دمشق في عام 2014.