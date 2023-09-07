سلاح جديد.. ألمانيا تستبعد فرنسا من مشروع عسكري كبير

زعمت صحيفة “هاندلسبلات “ الألمانية، أن ألمانيا ستقوم بتصنيع دبابة قتال رئيسية جديدة لتحل محل أسطولها من طراز ليوبارد 2 مع إيطاليا وإسبانيا والسويد، حيث كانت برلين تسعى إلى تنفيذ مشروع مماثل مع فرنسا منذ عام 2017.

ووقعت الدول الأربع بالفعل اتفاقية للبرنامج الجديد، حسبما أكدت مصادر صناعية وسياسية لم تذكر اسمها لصحيفة “هاندلسبلات “.

وقالت صحيفة “هاندلسبلات” إن مصنعي الأسلحة الألمانيين كراوس مافي فيجمان ورينميتال سيعملان مع شركة ليوناردو الإيطالية وشركة ساب السويدية، دون تسمية الشريك الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن صندوق الدفاع الأوروبي سيقدم دعما يقدر بمئات الملايين من اليورو. ولم يتم تأكيد المعلومات رسميا.

وتعمل ألمانيا بالفعل على تطوير خليفة للدبابة ليوبارد 2 في إطار مشروع نظام القتال الأرضي الرئيسي مع فرنسا، التي تريد أن يحل المنتج النهائي محل درع ليكليرك.

وتم الإعلان عن المشروع في عام 2017، لكنه واجه تأخيرات على الرغم من تأكيد المشاركين أنه يسير على المسار الصحيح.

وفي يوليو، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال اجتماع في برلين مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو: “نريد مواصلة هذا المشروع المشترك رغم كل الشائعات والشائعات”.

وتم الإعلان عن مبادرة الدبابات الفرنسية الألمانية إلى جانب خطة مماثلة لإنشاء طائرة مقاتلة من الجيل التالي، في خطوة توصف بأنها تقلل الاعتماد الأوروبي على أنظمة الأسلحة الأمريكية.