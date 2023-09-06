رجل أوروبا المريض.. كيف وصل اقتصاد ألمانيا إلى هذه الحالة

وصفت صحف عالمية، ألمانيا برجل أوروبا المريض، وذلك في ضوء بيانات أظهرت حدوث ركود بها قبل أشهر طويلة دون أن يتم الكشف عن ذلك، علاوة على تراجع معدلات نمو قطاعات الصناعة.

ووفق شبكة سي إن بي سي، ذكر مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء، إن حجم الطلب على المنتجات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.

وانخفضت الطلب 11.7 % عن الشهر السابق.

والغريب أن هذا التراجع، يتماشى مع استطلاع لآراء محللين توقع انخفاضا قدره 4 % ، أي أن إعلان مكتب الإحصاءات يشير إلى أرقام أكبر.

كما تراجع قطاع الخدمات الألماني افي أغسطس للمرة الأولى هذا العام، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) إلى 47.3 في أغسطس من 52.3 في يوليو، لينخفض إلى ما دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، ما يعني أن قطاع الخدمات في حالة انكماش، لأنه أقل من رقم ال50 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 44.6 في أغسطس من 48.5 في يوليو، مسجلا أدنى قراءة له منذ مايو 2020.

وسبق واستبعدت وزارة الاقتصاد الألمانية، حدوث تعافي لاقتصاد البلاد في الأشهر المقبلة، مايعني أن الأمور ستسير في هذا الاضطراب لأشهر مقبلة.