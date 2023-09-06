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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدق أو لا تصدق.. الصين تعاني من أزمة عقارية رغم قفزة الأسهم اليوم

الصين تعاني من أزمات
الصين تعاني من أزمات اقتصادية وفجوة عقارية

تعاني الصين من أزمة عقارية كبيرة منذ سنوات، برزت في وقت فيروس كورونا، مع الإغلاق الحكومي الأشد صرامة في العالم، ولهذا، فمازالت الصين تحاول تحفيز القطاع، وفق ما ذكرت صحيفة نيكي آيشيا اليابانية.

لكن الأمر ليس كله سيئ، فاليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم العقارية الصينية إلى أعلى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع.

وقال مراقبون، أن الارتفاع جاء مع تزايد عمليات المضاربة التي تراهن على تقديم الحكومة الصينية المزيد من الدعم للقطاع .

وصل  مقياس  بلومبيرج، الذي يتتبع شركات العقارات الصينية بما يصل إلى 7.8 بالمئة ليتداول عند أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع.

وارتفعت أسهم شركة سوناك تشاينا بما يصل إلى 65 بالمئة، في حين قفزت أسهم مجموعة إيفرجراند الصينية بما يصل إلى 36 بالمئة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

ووفق ما ذكرت صحيفة سيكيوريتيز تايمز ، فإن الحل يكون في أن تسقط الصين القيود المفروضة على شراء المنازل في مناطق أخرى غير مدن الدرجة الأولى ذات الأسواق الأكثر سخونة.

ويرى مراقبون، أنه السوق الصيني المتعثر قد يخرج من أزمته إذ ما استمر الدعم الحكومي.

أعلى مستوى الحكومة الصينية الإغلاق الحكومي ارتفع المؤشر الأشد صرامة أسهم شركة أسهم العقار السوق الصينى

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