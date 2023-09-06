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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جميع صواريخ كروز والباليستية دمرت.. كييف تصد قصفًا روسيًّا

ارشيفية
ارشيفية

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على كييف، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف في منشور على تطبيق تليجرام، إن جميع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية المفترضة التي أطلقتها روسيا، دمرت.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وتم إخماد الحرائق الناجمة عن شظايا الصواريخ.

وقال مسؤول أوكراني، الأربعاء، إن عاملاً زراعياً قُتل ولحقت أضرار بمزارع للحبوب بعد أن هاجمت طائرات روسية بدون طيار ميناء على نهر الدانوب.

وقال أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، في منشور على تطبيق تليجرام، إن عدة مستوطنات تعرضت للقصف في الهجوم على منطقة إسماعيل.

واستهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للشحن في أوكرانيا منذ انسحابها من صفقة الحبوب في البحر الأسود في يوليو . وأدى انهيار الاتفاق  إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية  وأذكى المخاوف من أن أفقر دول العالم ستكافح من أجل إطعام سكانها.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، وسط جهود لإعادة موسكو إلى الاتفاق المهم، لكن لم يتم تحقيق أي تقدم كبير في الاجتماع.

الإدارة العسكرية الدفاعات الجوية الدفاعات الجوية الأوكرانية الدانوب الصواريخ الباليستية

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