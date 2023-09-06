شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

بدأت القوات الروسية بتغطية بعض طائراتها الهجومية بإطارات السيارات، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يكون محاولة مؤقتة لحمايتها من ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار، وفي عمق روسيا، قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95، كل منها مغطى بإطارات سيارات فوق هياكلها.

ويأتي السبب كما يقول الخبراء، إنها قد تكون محاولة ليس فقط لإضافة طبقة أخرى من الحماية ضد الطائرات بدون طيار الأوكرانية؛ ولكن أيضًا لتقليل رؤية الطائرات، خاصة في الليل.

وقد يكون للمحاولة المؤقتة تأثيرا محدودا من حيث تخفيف الأضرار، وفقًا لفرانسيسكو سيرا مارتينز من شركة تصنيع الطائرات بدون طيار One Way Aerospace، التي استخدمت القوات الأوكرانية طائراتها بدون طيار.

وقال: "قد يقلل ذلك من التوقيع الحراري لتحديد مواقع الطائرات الاستراتيجية المكشوفة في ساحات المطارات، لكن سيظل من الممكن ملاحظتها تحت كاميرات الأشعة تحت الحمراء".

وذكر ستيفان واتكينز، مستشار الأبحاث في مجال الطائرات والسفن، يبدو أن القوات الروسية "تحاول بذل قصارى جهدها لحماية الطائرات".

وقال مسؤول عسكري في الناتو: "نعتقد أن الهدف منها هو الحماية من الطائرات بدون طيار". "لا نعرف ما إذا كان هذا سيكون لذلك أي تأثير.".