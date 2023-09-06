عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمبراطور المال

من هو فريدمان صاحب الـ 12 مليار دولار والمطلوب اعتقاله من أمن الدولة الأوكراني

فريدمان
فريدمان

اتهم جهاز الأمن الأوكراني (SBU) رجل الأعمال الروسي الأوكراني المولد ميخائيل فريدمان بتمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

قوة خاصة .. لماذا يعد الحرس الجمهوري عامل حسم في النيجر والجابون

يعد فريدمان، رئيس مجموعة ألفا، وهي تكتل خاص يعمل بشكل أساسي في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ويعمل في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وتجارة التجزئة وإنتاج المياه المعدنية. 


تبلغ ثروته الصافية 11.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. 
يرأس فريدمان أيضًا، مجلس إدارة بنك ألفا، رابع أكبر (بنك) شركة للخدمات المالية في روسيا وأكبر بنك خاص فيها.

وتعرض بنك ألفا الأسبوع الماضي لعقوبات ستمنعه من جمع الأموال عبر السوق الأمريكية. 
كما يعد فريدمان، واحد من القلائل الروس الذين تحدثوا  ضد الحرب الروسية على نطاق واسع. 
وفي الأيام الأولى من الحرب، وصف الصراع بأنه "مأساة" لكل من الأوكرانيين والروس.

 

وقدمت ادارة امن الدولة الادعاءات التالية ضده في بيان لها:"منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا، "ضخ" فريدمان حوالي ملياري روبل (حوالي 20 مليون دولار) في العديد من المصانع العسكرية في روسيا، بما في ذلك مصنع تولا للخراطيش، الذي ينتج الذخيرة للجيش، ومصنع الأورال .. والمصنع الميكانيكي، الذي ينتج معدات عالية التقنية للطائرات المقاتلة والمروحيات".
أردفت :"ويستخدم أصول مجموعة ألفا للتوزيع الشامل لحصص الإعاشة والملابس وغيرها من المنتجات تحت العلامة التجارية للجيش الروسي". 
قام بتنظيم عمليات جمع المساعدة المادية والفنية لاحتياجات القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.
وتقوم شركات التأمين التابعة له بالتأمين على المعدات العسكرية، فضلاً عن التأمين على الحياة والتأمين الصحي للجنود الروس.
وأضاف البيان أن المحققين أبلغوا فريدمان بهذه الاتهامات "على أساس الأدلة التي تم جمعها".

وذكر امن الدولة الأوكراني : أن "المشتبه به يختبئ حاليا من العدالة في الخارج. ويجري اتخاذ إجراءات شاملة لتقديمه إلى العدالة. ويواجه الجاني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات مع مصادرة الممتلكات".
وتواصلت  صحف أمريكية مع فريدمان، الذي رفض التعليق على اتهامات جهاز الأمن الأوكراني.
 

20 مليون دولار 20 مليون 8 سنوات الاتحاد السوفيتي الأعمال المصرفية الأمن الأوكرانى الحرب الروسية ضد أوكرانيا الحرب الروسية الروسي الأوكراني العلامة التجارية المطارات الروسية المياه المعدنية رجل الأعمال الروسي ضد أوكرانيا مؤشر بلومبرج للمليارديرات مليارديرات ملياردير مليون دولار مليار دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

حكومة بيلاروسيا تمنع تجديد جوازات سفر مواطنيها من خارج البلاد

لماذا لن يسمح بوتين بانتصار أوكرانيا في الهجوم المضاد

تحذير أممي من أزمة في أفغانستان خلال أشهر

جنرال روسي: الحرب النووية هي النهاية الحتمية للأزمة الأوكرانية

شاهد.. أوكرانيا تخسر أول دبابة تشالنجر 2 في هجوم روسي كاسح

أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

وزيرة هندية تكشف عن محاولات عالمية لتنظيم سوق العملات المشفرة

ترشيحاتنا

أشرف كمال: الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح عبر الصوامع

الخارجية اليابانية: نبذل كل الجهود الممكنة لدعم القضية الفلسطينية

غضب داخل النادي الأهلي من كاف قبل السوبر الإفريقي

بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

الخارجية اليابانية: نولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

فيديو

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ