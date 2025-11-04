عمر السعيد: فيلم المنبر يبرز دور مؤسسة الأزهر بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة

قال الفنان عمر السعيد عن دوره في فيلم "المنبر" انه يقوم بدور صحفي وجاء الي مصر وله رأي معارض لمصر و لدور الأزهر ، وأوضح انني درست الشخصية والدور بشكل قوي ، وأنني عندما قرأت الفيلم اعتقدت في افكار الشخصية " الصحفي " حتي اقدمها بهذا الشكل ، واندمجت معاها ، وهو لا يحب مصر ولا مؤسساتها ومن هنا كان اللقاء مع احمد حاتم وميدو عادل وكانت مناظرة ومبارزة فنية بيننا وهم يأكدون علي دور الأزهر ويتحدثوا معي.

واضاف خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أنني ولاول مرة اقدم مثل هذا الدور وهي شخصية شريرة جدا وهو فيلم سينمائي وله رؤية جديدة وهو ليس مباشر ولو كان ذلك كنت من المكن أرفض ، وأنا كنت معجب برؤية الفيلم وتنوع أفكاره وتقديم لدور مؤسسة دينية بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة وكنت سعيد بردود الفعل وحصوله علي جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأوضح ان الشخصية صعبة وان فكرة التناقض جذابة جدا لي وانني اعود الي احداث تاريخيّة سابقة وكنت انا رمز للشر والذي اريد ان اهدم الأزهر .