قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر السعيد: فيلم المنبر يبرز دور مؤسسة الأزهر بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة

صناع فيلم المنبر
صناع فيلم المنبر

قال الفنان عمر السعيد عن دوره في فيلم "المنبر"  انه يقوم بدور صحفي وجاء الي مصر وله رأي معارض لمصر و لدور الأزهر  ، وأوضح انني درست  الشخصية والدور بشكل قوي  ، وأنني عندما قرأت الفيلم اعتقدت في افكار الشخصية " الصحفي " حتي اقدمها بهذا الشكل ، واندمجت معاها ، وهو لا يحب مصر ولا مؤسساتها ومن هنا كان اللقاء مع احمد حاتم وميدو عادل وكانت مناظرة ومبارزة  فنية بيننا وهم يأكدون علي دور الأزهر ويتحدثوا معي.

واضاف خلال لقاء له برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أنني ولاول مرة اقدم مثل هذا الدور وهي شخصية شريرة جدا وهو فيلم سينمائي وله رؤية جديدة وهو ليس مباشر ولو كان ذلك كنت من المكن أرفض ، وأنا كنت معجب برؤية الفيلم وتنوع أفكاره وتقديم لدور مؤسسة دينية بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة وكنت سعيد بردود الفعل وحصوله علي جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأوضح ان الشخصية صعبة وان فكرة التناقض جذابة جدا لي وانني اعود الي احداث تاريخيّة سابقة وكنت انا رمز للشر والذي اريد ان اهدم الأزهر .

الفنان عمر السعيد فيلم المنبر مصر مهرجان الإسكندرية السينمائي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

إسعاف

مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

النائب العام

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه الجديد

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد