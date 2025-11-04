قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد حديث الشرع عن مصر... نشأت الديهي يوجه رسالة شديدة اللهجة

أحمد الشرع
أحمد الشرع

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه من التوغلات الإسرائيلية في الداخل السوري أمام صمت الإدارة السورية، منتقدًا تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع ضد مصر.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أنا في حالة ضيق شديد لهذه التوغلات الاسرائيلية في الداخل السوري أمام صمت الإدارة السورية أنا بتكلم على سوريا والشعب السوري والدولة السورية الجيش الأول السوري الذي كنا دولة واحدة معه".

وأضاف "التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا وليس الجولان أصبح خبرا عاديا، والتطاول على مصر وإحنا نسكت علشان نسيب كل واحد يأخذ فرصته كاملة وإحنا لا نرد لأننا كبار أوي وإحنا نترفع ونتسامى وعارفين أننا كبار بلدنا كبيرة ورئيسنا رئيس محترم ودايما يقول هو أنا عمري تطاولت على حد أو شتمت حد إحنا بنشتغل".

وتابع "ولكن في الإعلام ممكن نرد الصاغ صاعين ونفضح هؤلاء ولكن لدينا قليل من الحكمة ومزيد من الصبر لأجل الغالي نتحمل ولكن إلى حين، أي حد يتطاول علينا مش هقوله عيب لأنه لا يعرف العيب ولكن حذاري من التطاول على مصر من أي دولة".

وأردف "إحنا أكبر وأعظم ولكن من الممكن الرد عليه والرد سيؤلم ولكن لا نريد الدخول في سجالات، ولكن قليل الأدب نعلمه الأدب إحنا علمنا ناس كتير ولكن معرفناش نربيهم، أنا لا أتدخل في الشأن السوري ولكن نفسي أشوف الجولان محررة زي سيناء، وأي حد يتطاول على مصر حذاري إحنا ممكن نخربش".

