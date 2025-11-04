بعد حديث الشرع عن مصر... نشأت الديهي يوجه رسالة شديدة اللهجة

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه من التوغلات الإسرائيلية في الداخل السوري أمام صمت الإدارة السورية، منتقدًا تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع ضد مصر.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أنا في حالة ضيق شديد لهذه التوغلات الاسرائيلية في الداخل السوري أمام صمت الإدارة السورية أنا بتكلم على سوريا والشعب السوري والدولة السورية الجيش الأول السوري الذي كنا دولة واحدة معه".

وأضاف "التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا وليس الجولان أصبح خبرا عاديا، والتطاول على مصر وإحنا نسكت علشان نسيب كل واحد يأخذ فرصته كاملة وإحنا لا نرد لأننا كبار أوي وإحنا نترفع ونتسامى وعارفين أننا كبار بلدنا كبيرة ورئيسنا رئيس محترم ودايما يقول هو أنا عمري تطاولت على حد أو شتمت حد إحنا بنشتغل".

وتابع "ولكن في الإعلام ممكن نرد الصاغ صاعين ونفضح هؤلاء ولكن لدينا قليل من الحكمة ومزيد من الصبر لأجل الغالي نتحمل ولكن إلى حين، أي حد يتطاول علينا مش هقوله عيب لأنه لا يعرف العيب ولكن حذاري من التطاول على مصر من أي دولة".

وأردف "إحنا أكبر وأعظم ولكن من الممكن الرد عليه والرد سيؤلم ولكن لا نريد الدخول في سجالات، ولكن قليل الأدب نعلمه الأدب إحنا علمنا ناس كتير ولكن معرفناش نربيهم، أنا لا أتدخل في الشأن السوري ولكن نفسي أشوف الجولان محررة زي سيناء، وأي حد يتطاول على مصر حذاري إحنا ممكن نخربش".