نشأت الديهي لإثيوبيا: "اتقوا شر مصر ولا تلعبوا بالنار"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على محاولات إثيوبيا بأن يكون لها موطأ قدم في البحر الأحمر، قائلًا "إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية وعسكرية دون احترام للقوانين والمواثيق الدولية".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "إثيوبيا عايزة تأخذ موطأ قدم على البحر الأحمر واريتريا تهدد بالحرب معها، آبي أحمد يقول لابد أن يكون لنا موطأ قدم وأننا لن نستمر كدولة حبيسة".

وأضاف "إثيوبيا تريد وساطة أمريكية أو صينية من أجل سماح أريتريا لها بأن يكون لها منفذ ولذلك دعا إلى الوساطة، وهي بذلك تمارس بلطجة سياسية وأنا بقول للجانب الإثيوبي اتقوا شر مصر، مصر تحذر وتحذير مصر جد وليس هزل فيما يخص الأمن المائي".

وتابع "لن تسمح مصر لإثيوبيا وغير إثيوبيا أن تمس أمنها المائي وهذا ليس تهديد أو بحث عن حرب ولكن وعيد وكل كلمة معروفة والرئيس السيسي أكد على ذلك، ولذلك لا تلعبوا بالنار ولا تعبثوا بأمننا القومي ولا تتخطوا الخطوط الحمراء فلن نسمح لكم ولن تسمح مصر لإثيوبيا أن تعبس وتسرق موطأ قدم دون أن يكون هناك اتفاقات قانونية".