نشأت الديهي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوجه مناشدة عاجلة للغرب

وجه الإعلامي نشأت الديهي، مناشدة إلى المسؤولين من أجل استعادة رأس نفرتيتي من متحف برلين وحجر رشيد من المتحف البريطاني، ليستقرا في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "آن لرأس نفرتيتي أن تعود هنا في المتحف المصري الكبير وآن لحجر رشيد أن يعود ونطالب بإعادة كل القطع الأثرية".



وأضاف "هذا الافتتاح أساء البعض قراءته في صياغته وأصبحوا يزدادوا حقدا على الدولة المصرية، ابحث عن الإخوان ابحث عن الصهاينة الذين حاولوا الحض من الدولة المصرية".



وتابع "بعد الافتتاح مباشرة في فرانس 24 قالت إن الذريعة الغربية لاحتجاز الآثار المصرية سقطت بعد افتتاح المتحف، وبدأ يكون هناك طلبات كثيرة تقدم للبريطانيين والألمان دبلوماسية وغير دبلوماسية لاستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد".



واستطرد "موضوع الآثار المسروقة عيب عليهم أنهم يأخذوا آثارنا ايه المنطق أن رأس نفرتيتي تكون في متحف برلين وأن حجر رشيد يكون في المتحف البريطاني، نحن جميعا في انتظار عودة حجر رشيد إلى المتحف المصري الكبير لأن المتحف أبهر العالم".