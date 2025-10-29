نشأت الديهي يناشد نقيب الإعلاميين بتنقية قوائم النقابة من المدعين

وجه الإعلامي نشأت الديهي، مناشدة إلى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بضرورة تنقية قوائم النقابة من غير المؤهلين والدخلاء الذين يدعون الانتماء إلى المهنة دون استحقاق.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “تن”، إن هناك من حصل على كارنيه النقابة دون امتلاك المؤهل العلمي المناسب، مضيفًا: "لا يعقل أن يحصل شخص حاصل على دبلوم على عضوية نقابة الإعلاميين، يجب تنظيم هذه المسألة بما يحفظ هيبة المهنة."



وأكد أنه يثق في نقابة الإعلاميين وقيادتها، مشددًا على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتجريم ممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص أو مؤهل، مستشهدًا بتجربة الصين في ضبط الفضاء الإعلامي وتنقية المحتوى.



وقال: "نريد تشريعات حقيقية تضبط المجال وتمنع الفوضى، لابد من تعديل القوانين وتغليظ العقوبات، حتى لا يخرج أحد ويتحدث في أمور لا يفهمها."



وأضاف: "شاهدنا ما وصل إليه قاع المجتمع، ولا بد من الانتباه لما يريده الرئيس من تنظيم وضبط، لأن هناك من يزيف الوعي ويشوّه الحقيقة."

