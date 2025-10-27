قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا على قطاع غزة ويستهدف مواقع في خان يونس
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البعض حاول تضخيم الحادث.. نشأت الديهي يعلق على واقعة مشاجرة عائلتين في بني مزار بالمنيا

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الواقعة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا، والتي نشب خلالها شجار بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية، مشيرًا إلى أن البعض حاول تضخيم الحادث وتصويره على أنه صدام طائفي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، إن هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة وضرب وحدة الصف المصري، مؤكدًا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن الواقعة كانت نتيجة مشادة شخصية بسبب ارتباط فتاة بأحد أفراد العائلة الأخرى، وأنه تم عقد جلسة صلح عرفية أنهت الخلاف بين الجانبين.

وحذر من محاولات البعض استغلال مثل هذه الأحداث لإثارة الفوضى والانقسام، مؤكدًا أن "من يلعب على هذا الوتر مخطئ تمامًا"، وأن الدولة حاضرة ومتابعة ولن تسمح بحدوث أي انقسام بين أبناء الوطن.

وأضاف أن القانون في مصر كافٍ وعادل، وأن اللجوء إلى الجلسات العرفية لا يعني غياب الدولة، بل يأتي في إطار دعم السلم المجتمعي، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واحترام الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "وحشًا كاسرًا" يمكن أن يُستغل لتزييف الحقائق، مؤكدًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم في فبركة مقاطع أو تصريحات وهمية مثل جعل "شيخ الأزهر يشتم البابا تواضروس" أو العكس، ما يُسهم في تأجيج الفتنة.

واختتم الديهي حديثه قائلًا: "انتبهوا لهذا الوحش الكاسر كل يوم هتلاقي بلاوي بين المسلمين والمسيحيين خلوا الديانة دي كل واحد بينه وبين ربنا وأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل وطول ما إحنا ايد واحدة مصر بخير".

نشأت الديهي محافظة المنيا الوطن الواقعة الدولة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

المتحف المصري الكبير

قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

نبيل عماد دونجا

الغندور عن أزمة إيقاف دونجا: بلاش رغي

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ايهاب الكومي

إيهاب الكومي عن عقوبات السوبر: لا أدرى سبب هذا اللغط

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد