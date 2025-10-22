الديهي عن استقبال الجالية للسيسي ببروكسل: تمثال للرئيس بترديد تحيا مصر

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، عدة لقاءات مع عدد من الجاليات المصرية المحتشدة أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل خلال زيارته الرسمية إلى بلجيكا، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.



ورصد "الديهي" من بروكسل خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مظاهرة الحب التي قامت بها الجالية المصرية وهم يرفعون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمثال له من كل مكان في أوروبا وهم يرددون "تحيا مصر"



وقال الديهي "الناس فخورة وسعيدة ببلادها، المصريين في الخارج مش عايزين من مصر حاجة هما عايشين برة ولكن قلبهم في مصر كل واحد جايب عياله علشان يقولوا أن مصر في قلبهم، المصريون في الخارج رسموا لوحة مصرية بمداد الصدق والإخلاص".



وأضاف "أنا سعيد بوجودي وبتغطية هذا المؤتمر رفيع المستوى وأشوف نظرة فخر من المصريين برئيسهم ونظرة إعجاب من الزعماء الأوروبيين برئيسنا الذي قام بمجهود صامت ودعا كل زعماء العالم وفي مقدمتهم ترامب حتى تم وقف إطلاق النار في غزة، اليوم ليس يوم سياسة أو اقتصاد ولكن المصريين اللي ضحوا بوقتهم علشان يقولوا تحيا مصر".