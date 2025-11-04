قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا ميدانيًا عن جولات تفتيشية بـ4 أحياء بالقاهرة

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على 4 مراكز تكنولوجية بأحياء المعصرة وحلوان والمقطم والبساتين بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025 .

جولات تفتيشية

وتضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية ، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة ومتابعة مستوي الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدي رضاهم عنها وكذا سير العمل بمختلف الإدارات بالمراكز ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية للمواطنين.

كما ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة في الأحياء التي تم المرور عليها وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال وتذليل أى عقبات للإنتهاء منها .

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميدانى علي المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة .. وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة قيام مسئولي التصالح ولجان البت بمراجعة كافة الطلبات المتوقفة على استيفاء بعض المستندات وإنهائها واستعجال الاستيفاءات من الجهات الإدارية المعنية والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة .

كما شددت د.منال عوض على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية بالأحياء الأربعة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من كافة المعاملات الخاصة بطلبات المواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة بالأحياء والتواصل معهم لاستلام المعاملة الخاصة بتلك الخدمات المطلوبة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي بكل حزم لأى تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأى متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما أشار التقرير إلى قيام وفد الوزارة بالقيام بجولة ميدانية في بعض المناطق في الأحياء المستهدفة حيث تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء متغير مكانى غير قانوني بأحد العقارات بحي المعصرة ، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على أملاك الدولة بمساكن العبد ( التعاونيات) بحي المقطم ، وكذا تنفيذ إزالة في المهد بالحي الثالث الهضبة الوسطى بالمقطم ، وتنفيذ إزالة فورية بحي البساتين لمخالفة بناء .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها .

كما أوضح التقرير أن وفد الوزارة خلال مروره في حي حلوان تفقد ( حديقة الفتح)

التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة وحرصًا على تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة واستعادة دور هذه المساحات الخضراء كمتنفس للمواطنين ، وجّهت الدكتورة منال عوض بسرعة رفع كفاءة الحديقة وإعادتها إلى حالتها السابقة ، مع التأكيد على الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان استدامة أعمال الصيانة والنظافة .

التنمية المحلية منال عوض المراكز التكنولوجية القاهرة

