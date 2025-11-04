غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان

أكد مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت أحمد سنجاب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بـ لبنان الموقّع في 27 نوفمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد هذه الانتهاكات تجاوز حتى الآن 5 آلاف خرق بري وجوي وبحري في مختلف المناطق الجنوبية.

وأوضح سنجاب، في رسالة له على الهواء ، أن الساعات الأخيرة شهدت غارة إسرائيلية على منطقة النبطية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة عدد من المدنيين، لكون القصف استهدف حيًّا سكنيًا مكتظًا.

كما نفّذ الاحتلال غارة أخرى على بلدة عيد الشعب الحدودية دون تسجيل إصابات، في وقت كثّفت فيه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحليقها في أجواء الجنوب اللبناني على نحوٍ استفزازيّ ومتواصل.

وأضاف المراسل أن تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن سبل التعامل مع الأزمة الراهنة، حظيت بتفاعل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، إذ دعا الرئيس إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية أو المذهبية، مشددًا على أن وحدة اللبنانيين هي السبيل للحفاظ على استقرار الدولة وسيادتها.

وأشار سنجاب إلى أن الرئيس عون طرح ثلاثة مسارات أمام لبنان للتعامل مع الوضع القائم، وهي: المسار العسكري، والسياسي، والاقتصادي، مؤكدًا أن الخيار السياسي والدبلوماسي هو الأنسب للبنان في هذه المرحلة، وأن لا سبيل لإنهاء التوتر سوى عبر المفاوضات المباشرة التي تضمن استعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني واستقرار الدولة ككل.

