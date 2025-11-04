سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن كل من تعامل مع الآثار ببشريته، ولا يتعامل بوحي من السماء، ومن نزل عليه الوحي منع هدم الآثار لأنها من زينة المدينة.

وأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أن ثقافة المسلمين ليست هي الإسلام، فالمتعصب لرأيه إسلامه ضيق ولا يقبل الآخر، ومن يرى نفسه على حق ويترك غيره وشأنه هو من أتباع الإسلام الواسع الذي يقبل الآخر.

وتابع: ورد عن النبي أنه قال "أحب الأديان إلى الله، الحنيفية السمحة، قالوا يا رسول الله، وما هي الحنيفية السمحة؟ قال: الإسلام الواسع".

