سعد الدين الهلالي: الدولة المصرية القديمة كانت دولة موحدة

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدولة المصرية القديمة كانت دولة موحدة، وما فعله المصريون هو رد اعتبار لأجدادنا في عقيدتهم، وعندما يخرج شيخ الأزهر وتخصصه عقيدة، ووزير الأوقاف، وتخصصه الحديث، وهما أصعب تخصصين، فنحن أمام مباركة دينية لهذه الآثار.

وأضاف سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أن رموز المصريين القدماء ليست وثنية، لأن هذه الرموز موجودة في الإسلام، ولهذا شعار الهلال يرمز للإسلام، وهو ليس موجود على عهد النبي ولا في أي عهد آخر، ولهذا لا يمكن أن نقول أن رمز الهلال وثنية.

وأشار إلى أن الشعب المصري لأول مرة يجتمع بعد انتصار 73 على فرحة، وهذا ما جعل الاتجاه السلفي والإخواني يحتضرون، لأنهم بذلوا جهد كبير في استقطاب الشعب واختطافه في الإسلام الضيق، لأنهم يتاجرون بالدين ويسعون إلى الحكم.