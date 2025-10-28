قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
الثقافة: السيرة الهلالية أول عنصر مصري يسجل في قوائم اليونسكو للتراث غير المادي

هاني حسين

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي وممثل مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، إنّ منظمة اليونسكو تولي اهتمامًا بالغًا بالثقافة، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي.

وأضافت في حوارها مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 التي كانت تهتم بالآثار والتراث المادي فقط، إلا أن الحاجة إلى الفصل بين التراثين المادي وغير المادي دفعت إلى إنشاء اتفاقية جديدة تهتم بالإنسان وثقافته الحية وفنونه وعاداته.

وتابعت، أن مصر شاركت قبل توقيعها على الاتفاقية في برنامج "روائع التراث العالمي"، وقدمت السيرة الهلالية لتكون أول عنصر تراثي مصري يُسجل في اليونسكو، معتبرة أن هذا الحدث شكل بداية قوية لحضور مصر الثقافي على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن مصر نشطت منذ عام 2016 بشكل ملحوظ في تسجيل عناصرها التراثية، مؤكدة أن ما تمتلكه البلاد من تراث ضخم يجعل من المستحيل الإحاطة به بالكامل، فهو "جبل شاهق لن نبلغ قمته مهما حاولنا".

وذكرت أن مصر تمتلك عشرة عناصر مسجلة في قوائم التراث الثقافي غير المادي، 5 منها مصرية خالصة مثل السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والنسيج اليدوي، واحتفالات رحلة العائلة المقدسة، بينما الخمسة الأخرى مشتركة مع دول عربية أخرى.

وأشارت إلى أن نظام التسجيل في اليونسكو لا يسمح بتقديم ملفات سنوية متتالية، لذلك تعمل مصر في سنوات "الصمت" على إعداد ملفات مشتركة مع دول أخرى للحفاظ على حضورها في القوائم الدولية، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الوعي بقيمة التراث المشترك بين الشعوب العربية.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قيادات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر

الضرائب

الضرائب تصدر دليلًا توضيحيًا شاملاً لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء

ابني بيتك

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد أعمال الطرق بمنطقة ابني بيتك 7

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

