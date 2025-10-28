الثقافة: السيرة الهلالية أول عنصر مصري يسجل في قوائم اليونسكو للتراث غير المادي

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي وممثل مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، إنّ منظمة اليونسكو تولي اهتمامًا بالغًا بالثقافة، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي.

وأضافت في حوارها مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 التي كانت تهتم بالآثار والتراث المادي فقط، إلا أن الحاجة إلى الفصل بين التراثين المادي وغير المادي دفعت إلى إنشاء اتفاقية جديدة تهتم بالإنسان وثقافته الحية وفنونه وعاداته.

وتابعت، أن مصر شاركت قبل توقيعها على الاتفاقية في برنامج "روائع التراث العالمي"، وقدمت السيرة الهلالية لتكون أول عنصر تراثي مصري يُسجل في اليونسكو، معتبرة أن هذا الحدث شكل بداية قوية لحضور مصر الثقافي على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن مصر نشطت منذ عام 2016 بشكل ملحوظ في تسجيل عناصرها التراثية، مؤكدة أن ما تمتلكه البلاد من تراث ضخم يجعل من المستحيل الإحاطة به بالكامل، فهو "جبل شاهق لن نبلغ قمته مهما حاولنا".

وذكرت أن مصر تمتلك عشرة عناصر مسجلة في قوائم التراث الثقافي غير المادي، 5 منها مصرية خالصة مثل السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والنسيج اليدوي، واحتفالات رحلة العائلة المقدسة، بينما الخمسة الأخرى مشتركة مع دول عربية أخرى.

وأشارت إلى أن نظام التسجيل في اليونسكو لا يسمح بتقديم ملفات سنوية متتالية، لذلك تعمل مصر في سنوات "الصمت" على إعداد ملفات مشتركة مع دول أخرى للحفاظ على حضورها في القوائم الدولية، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الوعي بقيمة التراث المشترك بين الشعوب العربية.