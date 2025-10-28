الثقافة: مصر تقدمت بملف لتسجيل وجبة الكشري كعنصر تراثي مصري

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي وممثل مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، إنّ استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة في توثيق التراث وإحيائه، مؤكدة أن التراث غير المادي تراث حي وديناميكي وقادر على التفاعل مع الوسائط الحديثة.

وأضافت في حوارها مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن منصات التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار الأغاني الشعبية والأمثال والعادات المصرية بين الشباب، بل ساهمت في خلق تواصل حقيقي بين الدول التي تشترك في عناصر تراثية مماثلة، من خلال مجموعات رقمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول هذه العناصر.

وتابعت، أنّ التراث المصري لا يحتاج إلى بحث عميق لإحيائه، لأنه موجود في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، من إعداد الكحك وحلاوة المولد إلى احتفالات الزفاف والسبوع وشم النسيم، مشددة على أن استمرار ممارسة هذه الطقوس هو ما يحافظ على الهوية المصرية ويمنحها تميزها الثقافي بين شعوب العالم.

وأشارت إلى أن الحفاظ على التراث لا يتطلب مجهودًا كبيرًا لأن المصريين يعيشونه يوميًا دون وعي، لافتة إلى أن الأكلات الشعبية مثل الكشري والفول المدمس تمثل نماذج حية لتراث مصري متجدد ومتعدد الاستخدامات.

وكشفت أن مصر تقدمت بملف لتسجيل وجبة الكشري كعنصر تراثي مصري لدى اليونسكو، ومن المقرر مناقشته في ديسمبر القادم بمدينة نيودلهي بالهند، مشيرةً، إلى أن هذا الملف يعكس ارتباط التراث بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين