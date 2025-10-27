بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

أكدت جيهان جادو مسؤولة بوزارة الثقافة الفرنسية، أن قرار إعادة افتتاح اللوفر جاء وسط إجراءات أمنية مشددة وحذر كبير من العاملين بالمتحف، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تواصل تحقيقاتها المكثفة بعد توقيف اثنين من المتهمين في الواقعة.

وقالت جيهان جادو في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إعادة افتتاح متحف اللوفر في باريس بعد حادثة السرقة الأخيرة تُعد خطوة شجاعة تعكس إصرار فرنسا على استمرار الحياة الثقافية رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثتها الواقعة".

وأضافت أن حادثة السرقة هزّت الأوساط الثقافية في فرنسا والعالم بأسره نظرًا لقيمة المقتنيات المسروقة التي لا تُقدّر بثمن، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المتحف كان سيُكبّد البلاد خسائر اقتصادية وثقافية فادحة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية للعالم بأن الثقافة لن تتوقف، وأن فرنسا قادرة على مواجهة الأزمات بوعي ومسؤولية مع الحفاظ على إرثها الحضاري الذي يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بتساؤلات الرأي العام حول بطء التحقيقات وعدم تقديم استقالات داخل إدارة المتحف، أوضحت جادو أن التحقيقات ما زالت جارية على أعلى المستويات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرأي العام محق في مطالبته بمحاسبة المقصرين، نظراً لأن ما حدث يُعد خطأ فادحًا لا يمكن تجاهله.