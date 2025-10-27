قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

متحف اللوفر
متحف اللوفر
هاني حسين

أكدت جيهان جادو مسؤولة بوزارة الثقافة الفرنسية، أن قرار إعادة افتتاح اللوفر جاء وسط إجراءات أمنية مشددة وحذر كبير من العاملين بالمتحف، مؤكدة أن السلطات الفرنسية تواصل تحقيقاتها المكثفة بعد توقيف اثنين من المتهمين في الواقعة. 

وقالت جيهان جادو في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إعادة افتتاح متحف اللوفر في باريس بعد حادثة السرقة الأخيرة تُعد خطوة شجاعة تعكس إصرار فرنسا على استمرار الحياة الثقافية رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثتها الواقعة".

وأضافت أن حادثة السرقة هزّت الأوساط الثقافية في فرنسا والعالم بأسره نظرًا لقيمة المقتنيات المسروقة التي لا تُقدّر بثمن، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق المتحف كان سيُكبّد البلاد خسائر اقتصادية وثقافية فادحة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية للعالم بأن الثقافة لن تتوقف، وأن فرنسا قادرة على مواجهة الأزمات بوعي ومسؤولية مع الحفاظ على إرثها الحضاري الذي يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بتساؤلات الرأي العام حول بطء التحقيقات وعدم تقديم استقالات داخل إدارة المتحف، أوضحت جادو أن التحقيقات ما زالت جارية على أعلى المستويات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرأي العام محق في مطالبته بمحاسبة المقصرين، نظراً لأن ما حدث يُعد خطأ فادحًا لا يمكن تجاهله.

اللوفر متحف اللوفر اخبار التوك شو فرنسا باريس

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

دينا أبو الخير

هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو

غزة

أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

متحف اللوفر

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

