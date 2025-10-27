قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اللوفر.. متحف دينيس ديدرو الفرنسي يتعرض للسرقة

هاجر رزق

تعرّض متحف دار التنوير، دينيس ديدرو الفرنسي للسرقة، بعد ساعات من سرقة متحف اللوفر، و يقع المتحف في لانغريس الفرنسية في مقاطعة هوت مارن.


و أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأنه
تم سرقت نحو 2000 عملة ذهبية وفضية خلال الاقتحام الليلي، بعد ساعات من سرقة متحف اللوفر في وضح النهار، التي شهدت اختفاء ثماني مجوهرات ملكية من جاليري دابولون بالمتحف.

يُعدّ متحف "Maison des Lumières" المتحف الفرنسي الوحيد المخصّص للفيلسوف والموسوعي دينيس ديدرو، وهو من مواليد لانغريس شمال شرق فرنسا.

و تجري الشرطة الفرنسية حاليًا تحقيقات في سرقة ديدرو، إلى جانب ثلاث عمليات سطو أخرى على الأقل على المتاحف منذ سبتمبر، استهدفت جميعها قطعاً صغيرة وعالية القيمة.

وقالت السلطات إن اللصوص في متحف ديدرو "اختاروا غنائمهم بخبرة ودقة كبيرتين".

وأكدت المحافظة المحلية "أن عملية السطو وقعت ليلة الأحد، مشيرة إلى أن المحققين يدرسون أوجه التشابه مع عمليات سطو أخرى على المتاحف في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عمليات سطو على متحف جاك شيراك في ساران، ومتحف أدريان دوبوشيه الوطني في ليموج، ومتحف التاريخ الطبيعي في باريس".

يقع المتحف في فندق "دو برويل دو سان جيرمان" الخاص، وهو قصر فاخر يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر. يعرض المتحف حياة ديدرو وأعماله في سياق عصر التنوير، الذي أسهم في إحداث ثورة فكرية شكّلت القرن الثامن عشر.
يندرج متحف "بيت التنوير" ضمن فئة المتاحف المعرضة للخطر. ومن غير الواضح حالياً ما هي الإجراءات الأمنية المطبقة في المتحف، بحسب موقع "آرت نيوز".

