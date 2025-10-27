الجيش النيجيري يصفي 80 عنصرًا من عصابات قطاع الطرق خلال اشتباكات عنيفة

قتل الجيش النيجيري نحو 80 عنصرًا من عصابات قطاع الطرق خلال اشتباكات عنيفة دارت في شمال غرب نيجيريا، في أحدث فصول الصراع المستمر منذ سنوات بين القوات النظامية والمجموعات الإجرامية المسلحة التي تبث الرعب في القرى والبلدات النيجيرية، بحسب ما أفاد به تقرير أمني للأمم المتحدة.



وأكد الجيش النيجيري في بيان رسمي أن قواته أحبطت محاولة لشن هجمات متزامنة على خمس قرى، وتمكنت من مصادرة مخبأ للأسلحة وعدد من الدراجات النارية، إضافة إلى إنقاذ أحد المخطوفين خلال العملية، بينما لم يشر البيان إلى خسائر بشرية في صفوف الجيش. وأشار التقرير الأممي إلى أن ولاية كيبي ما تزال هدفًا مفضلًا لعصابات قطاع الطرق الذين يستخدمونها كممر للتحرك عبر الحدود بين الولايات النيجيرية، ما يجعلها من أكثر المناطق عرضة لانعدام الأمن.

وذكر التقرير أن الاشتباكات وقعت يومي الجمعة والسبت في منطقة نجاسكي بولاية كيبي، حيث واجهت القوات النيجيرية مجموعة كبيرة من المسلحين أثناء محاولتهم التسلل إلى الولاية قادمين من زامفارا المجاورة، ما أدى إلى مقتل 80 من أفراد العصابات. وأوضح التقرير أن العملية العسكرية جاءت بعد رصد تحركات مشبوهة لمسلحين يخططون لهجمات منسقة ضد عدد من المجتمعات المحلية في المنطقة.