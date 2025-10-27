فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى

غرقت سفينة تحمل العلم الصيني في مياه قبالة مدينة جوانجو، بعد اصطدامها بسفينة حاويات مسجلة في سنغافورة.

وقالت هيئة الموانئ والبحرية في سنغافورة، إن اثنين من أفراد طاقم السفينة الصينية "هاي لي 5" البالغ عددهم 15 شخصاً لم يعير عليهما عقب الحادث الذي وقع ليلة السبت، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرج".

وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة السنغافورية "وان هاي A17" لم يُصب أحد منهم بأذى، مشيرةً إلى أن الهيئة فتحت تحقيقاً في الحادث.

وذكرت صحيفة تشاينا توداي أنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة في المنطقة، بينما تُجري السلطات تحقيقاً في الحادث.

ووفقاً لبيان شركة "وان هاي"، كانت سفينتها في طريقها إلى ميناء جوانجو عندما فقدت سفينة الشحن الصينية "هاي لي 5"، التي تبلغ حمولتها 8 آلاف طن، قدرتها على الدفع.

وأضافت أن السفينة الصينية اصطدمت بسفينة الحاويات السنغافورية، وبدأت في الغرق فوراً.