وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الهندي.. رغم عقاب واشنطن لبلاده

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوزير الخارجية الهندي اليوم الاثنين، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى دفع محادثات التجارة وتخفيف التوترات بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة، لكن اجتماع روبيو مع سوبراهمانيام جايشانكار هو أعلى مستوى اتصال منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي على شركات النفط الروسية، وهي مصدر رئيسي لإمدادات النفط الخام إلى الهند.

ونشر جايشانكار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره مبتسما ويصافح روبيو، قائلا إنه "يقدر المناقشة حول علاقاتنا الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية".

وعقد الاجتماع على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا، والتي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، وألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة عبر رابط فيديو.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في أغسطس بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 50 بالمائة، حيث اتهم مسؤولون أمريكيون الهند بتأجيج الحرب بين روسيا و أوكرانيا من خلال شراء النفط من موسكو بأسعار مخفضة.

وزعم ترامب، الذي تحدث مع مودي الأسبوع الماضي عبر الهاتف، أن الزعيم الهندي وافق على خفض واردات النفط الروسية - وهو الأمر الذي لم تعلق عليه نيودلهي.