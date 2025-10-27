قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا على قطاع غزة ويستهدف مواقع في خان يونس
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت صحيفة "معاريف" أن توترا جديدا اندلع في إسرائيل بين الحريديم (اليهود المتشددين) وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وجاءت الأزمة بعد أن انتقد سموتريتش الحاخام الأكبر السابق لليهود الشرقيين، يتسحاق يوسف، على خلفية تصريحاته الحادة ضد الحاخام تامير غرانوت، رئيس مدرسة "أوروت شاؤول" التابعة للتيار الديني الوطني، ووالد النقيب عميتاي غرانوت الذي قتل في القتال شمال البلاد.

وكان الحاخام يوسف قد أدلى بتصريحات في تسجيل صوتي نشرته المحطة الإذاعية الحريدية "كول حاي"، مهاجما غرانوت بسبب موقفه من تجنيد طلاب المدارس الدينية، حيث قال إن غرانوت يدعو إلى إلزام الجميع بالخدمة العسكرية، متسائلا عن دور دراسة التوراة في حماية إسرائيل.

وأثارت تصريحات الحاخام يوسف غضبا واسعا لدى الجمهور وممثلي حزب "الصهيونية الدينية". ورد سموتريتش قائلاً إن الحاخام تامير غرانوت هو "طالب علم وصادق في سلوكه، وقد فقد ابنه البطل عميتاي في الحرب، ويكرس حياته لنشر الوحدة والمحبة". وأضاف: "من يسيء إليه، يسيء لنفسه وينشر الكراهية".

وأكد الوزير فخره بقيادة جمهور يحترم التوراة والسلوك القويم، ويعرف كيف يحترم المختلفين ويدير الخلافات لأجل السماء.

وتأتي هذه المواجهة لتزيد من التوتر القائم بين الحريديم و"الصهيونية الدينية" حول مسألة تجنيد طلاب المدارس الدينية، والتي برزت بشكل خاص في ظل الحرب الأخيرة والنقاشات العامة حول تقاسم العبء، إضافة إلى الدفع بقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للطلاب الحريديم ضمن الائتلاف الحكومي.

اليهود المتشددين الحريديم إسرائيل حزب الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

المتحف المصري الكبير

قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

صبري فواز

صبري فواز يشيد بفيلم هابي بيرث داي

مصطفى عماد و مصطفى غريب و هشام ماجد و يوسف عمر

مصطفى عماد ومصطفى غريب وهشام ماجد بكواليس احتفالية وطن السلام.. صور

زينة

إصابة زينة بشرخ في الركبة أثناء تصوير ورد وشوكولاتة

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد